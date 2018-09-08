Кадыров создал комиссию для уточнения границ Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров подписал указ о создании комиссии для уточнения границ региона. Соответствующий документ опубликован на сайте администрации правительства Чечни.

В документе говорится, что государственная комиссия необходима для уточнения местоположения и установления административной границы Чеченской республики. Процесс будет проходить в соответствии с законодательством России. Также комиссия поможет разрешить "спорные вопросы" при установлении границ региона.

Согласно указу, в задачи комиссии входит сбор и анализ документов и материалов, которые необходимы для работ по определению границ.

Контролировать работу комиссии Кадыров намерен лично. Возглавил комиссию спикер чеченского парламента Магомед Даудов.