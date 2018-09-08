Судью Елену Хахалеву, которая в прошлом году получила известность после организации "золотой свадьбы" ее дочери, исключили из состава президиума Краснодарского краевого суда, пишет "Газета.Ru".

Об этом говорится в постановлении Верховного суда: "Судью Краснодарского краевого суда Хахалеву Елену Владимировну <...> вывести из состава президиума Краснодарского краевого суда".

В июле 2017 года Хахалева стала известна на всю страну. Адвокат Сергей Жорин опубликовал в сети видео со свадьбы дочери судьи, которая, по его словам, обошлась в $2 млн. Он также указал на необходимость объяснить происхождение средств, потраченных на эту свадьбу.

Сообщалось, что только флористика обошлась в 20-30 тысяч долларов.

Хахалева назвала сумму в $2 млн "цифрой, взятой с потолка". Она заявила, что все затраты на организацию торжества взял на себя ее бывший супруг. Впрочем, СМИ провели свое расследование, согласно которому отец невесты не смог бы оплатить даже малую часть роскошного мероприятия. Кроме того, как сообщалось в СМИ, всплыли интересные подробности профессиональной деятельности самой Хахалевой.

Судья также рассказала, что присутствовавшие на свадьбе звезды — Валерий Меладзе, Сосо Павлиашвили, Иосиф Кобзон, Николай Басков и не только — оказались там чисто по-дружески. Басков и вовсе назвал себя "подарком от друзей".

Как написал блогер Илья Варламов на своем сайте, "говорят, что молодоженам подарили "Бентли". Он также написал, что на работе Хахалева занимается земельными спорами: "Она забирает землю у неправильных людей и передает ее красивым и правильным людям. Ее на Кубани называют "золотая судья". Иногда люди из третьего мира, у которых забрали землю, прорывают зону комфорта судьи Хахалевой".