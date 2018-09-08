Продукты с высоким содержанием ненасыщенных жиров, такие как оливковое масло, предотвращают приступы и инсульты. К такому выводу пришли специалисты Исследовательского центра биотехнологий при Больнице Святого Михаила, сообщает телеканал 360.

Отмечается, что при употреблении таких продуктов в организме увеличивается уровень белка плазмы крови — аполипопротеина A-IV (ApoA-IV). Он затормаживает процесс образования тромбов, ведущих к сердечно-сосудистым заболеваниям, тромбозу и атеросклерозу.

Один из исследователей отметил, что белок ApoA-IV облегчает кровоток почти сразу же после приема пищи. Также он работает ночью и наименее активен утром.

Этим объясняется, почему приступы и инсульты часто происходят именно после пробуждения.