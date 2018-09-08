Согласно информации ЦГМС по Алтайскому краю, ночью в отдельных районах региона дождь, гроза. Ветер северо- западный, 4-9 м/с с усилением до 10-15 м/с.

Температура ночью +5...+10. Днем потеплеет до +15...+20. Днем в отдельных районах дождь, гроза. Ветер северо- западный, 4-9 м/с с усилением до 10-15 м/с.

В Барнауле ночью ожидается +7...+9, днем +16...+18. Ночью в краевой столице временами дождь, возможна гроза. Ветер северо-западный, 4-9 м/с. Днем временами дождь, возможна гроза, ветер северо-западный, 7-12 м/с.