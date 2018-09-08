Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что инсценировка химатаки в Сирии запланирована на вечер субботы, 8 сентября, сообщает "РИА Новости".

Конашенков отметил, что 7 сентября в командном пункте террористов в Идлибе прошла сходка лидеров террористических группировок с участием местных координаторов "Сирийской гражданской обороны" ("Белые каски").

"На сходке были окончательно согласованы и утверждены сценарии проведения и съемок постановочных "инцидентов" с якобы применением отравляющих веществ", — сказал Конашенков.

Он подчеркнул, что "химатака" должна коснуться мирного населения в населенных пунктах Джиср Эш-Шугур, Серакаб, Тафтаназ и Сармин.

"Сигналом для начала реализации террористами практической фазы провокации в провинции Идлиб станет специальная команда от неких "зарубежных друзей сирийской революции", — добавил Конашенков.

7 сентября президент России Владимир Путин заявил о наличии неопровержимых доказательств готовящихся провокаций с химоружием в Сирии.