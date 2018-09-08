В Госдуму внесли законопроект, который предлагает наделить банки и другие кредитные организации правом получать информацию о клиенте от сотового оператора, пишет "Газета.Ru".

Согласно документу, предлагается дополнить закон "О связи" новым абзацем, по которому операторы сотовой связи будут передавать кредитным организациям информацию об абоненте.

Речь идет о фактах замены SIM-карты, приостановлении оказания услуг, расторжения договора об оказании услуг.

Отмечается, что согласие абонента на передачу таких данных не потребуется.

Проект закона внесен членом Совфеда Людмилой Боковой. По ее мнению, это позволит противодействовать "мошенническим действиям на финансовом рынке".