Никаких нештатных ситуаций или обращений о нарушениях на выборах губернатора Алтайского края в полицию не поступало, об этом сообщил заместитель начальника ГУ МВД по региону, сообщил начальник полиции Александр Лаас в информационном центре Избирательной комиссии днем 9 сентября.

Он добавил, что кроме пяти тысяч сотрудников полиции к охране порядка будут привлечены 200 сотрудников и курсантов Барнаульского юридического института МВД России, около 150 военнослужащих Федеральной службы войск национальной гвардии, а также более 2 тысяч представителей народных дружин, казачества, внештатных сотрудников и работников частных охранных организаций.

Охраняются избирательные комиссии, места массового пребывания граждан, а также места хранения избирательной документации. В 123 помещениях участковых избирательных комиссий Барнаула уставлены рамочные металлодетекторы. Полицейские проводят досмотр.

Обо всех нарушениях можно сообщать по телефону 102 или телефону доверия ГУ МВД России по Алтайскому краю: 128. Вся поступившая информация будет незамедлительно проверена, подчеркнул Александр Лаас.

Штормовых прогнозов для территории региона в день выборов нет, местами передают дожди и грозы, добавил начальник регионального ГУ МЧС Игорь Лисин. Силы МЧС тоже готовы к нештатным ситуациям.