Информация о незаконном подвозе избирателей на участок на выборах губернатора Алтайского края не подтвердилась. Об этом сообщила председатель Избирательной комиссии региона Ирина Акимова в информационном центре, работающем в день выборов. Не нашел избирком пока и тех, кто стал инициатором и исполнителем телефонного опроса в поддержку кандидата Виктора Томенко.

В первом случае речь идёт о сообщении, что на избирательный участок номер 207 осуществляется подвоз избирателей — работников барнаульской ТЭЦ-2.

"Ни о каком массовом или административном подвозе речь не идёт", — сказала Акимова. И пояснила, что людей действительно привезли централизованно на автобусе в перерыв, и это сотрудники ТЭЦ-2, которые в день выборов находятся на рабочем месте и написали заявление о голосовании не по прописке, а по месту нахождения.

Уполномоченный по правам человека Борис Ларин добавил, что это даже хорошо, что людям создали возможность приехать и проголосовать. Ларин и Акимова отметили, что благодарны руководителям предприятий, которые уделяют внимание этому вопросу.

Также избирком проверил сообщение о звонках жителям с агитацией за кандидата Томенко.

"Мы провели проверку в части установления потенциального субъекта. По сведениям кандидата, каких-либо опросов от кандидата не осуществлялось и не заказывалось. Кто это произвёл, кандидату не известно. Комиссия направила представление в ГУ МВД", — прокомментировала Акимова.

Как ранее сообщал портал Amic.ru, за несколько дней до выборов жителям стали поступать телефонные звонки. Робот спрашивал, идет ли человек на выборы и будет ли голосовать за кандидата Виктора Томенко. Телефон, по которому можно узнать подробности, — это Информационно-справочный телефон Избирательной комиссии Алтайского края.

Тогда в штабе кандидата заявили Amic.ru, что официально от штаба никаких опросов по телефону не проводится.