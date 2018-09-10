Виктор Томенко набирает в свою поддержку большинство голосов избирателей Алтайского края, пришедших на выборы 9 сентября, и становится губернатором региона. Предварительные итоги выборов назвала председатель краевого избиркома Ирина Акимова утром 10 сентября на брифинге.

Голоса распределились так:

Виктор Томенко ("Единая Россия") — 53,61% (366 277 избирателей),

Владимир Семёнов (ЛДПР) — 16,2% (110 694),

Людмила Суслова ("Справедливая Россия") — 14,14% (96 617),

Андрей Крылов ("Партия Роста") — 13,46% (91 967).

Явка составила 37,29%.

Напомним, выборы состоялись 9 сентября. Работало 1797 участков. Право голосовать на выборах имели 1 млн 829 тысяч жителей региона.

На предыдущих выборах главы региона кандидат от партии власти Александр Карлин набрал 72,97% голосов. На втором месте был коммунист Сергей Юрченко с 11,22%. На третьем справедливоросс Олег Боронин (7,54%), четвертое место занял либерал-демократ Андрей Щукин (5,16%), последним был Владимир Кириллов от "зелёных" с результатом 1,62%. Тогда явка была на уровне 34,38%.