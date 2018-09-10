Виктор Томенко набирает в свою поддержку большинство голосов избирателей Алтайского края, пришедших на выборы 9 сентября, и становится губернатором региона. Предварительные итоги выборов назвала председатель краевого избиркома Ирина Акимова утром 10 сентября на брифинге.
Голоса распределились так:
Виктор Томенко ("Единая Россия") — 53,61% (366 277 избирателей),
Владимир Семёнов (ЛДПР) — 16,2% (110 694),
Людмила Суслова ("Справедливая Россия") — 14,14% (96 617),
Андрей Крылов ("Партия Роста") — 13,46% (91 967).
Явка составила 37,29%.
Напомним, выборы состоялись 9 сентября. Работало 1797 участков. Право голосовать на выборах имели 1 млн 829 тысяч жителей региона.
На предыдущих выборах главы региона кандидат от партии власти Александр Карлин набрал 72,97% голосов. На втором месте был коммунист Сергей Юрченко с 11,22%. На третьем справедливоросс Олег Боронин (7,54%), четвертое место занял либерал-демократ Андрей Щукин (5,16%), последним был Владимир Кириллов от "зелёных" с результатом 1,62%. Тогда явка была на уровне 34,38%.
Комментарии
кто бы сомневался. результат изначально был всем известен
голосуй не голосуй, всё-равно получишь........
10.09.2018 11:27
- гость - "голосуй не голосуй, всё-равно получишь........" Единую Россию
1000% подтасовка голосов была, все знакомые голосовали за ЛДПР или за Партия Роста, а выиграл Томенко, а еще перед выборами какая то звонилка мозг парила опрос проводила, за кого голосовать будешь. Не вы боры а фарс, за нас уже все решил (((
Каждый народ заслуживает своего правителя, так нам и надо.
неожиданный поворот
Лишь треть населения пришли на выборы. Остальные возмущаются ростом цен, налогов, ЖКХ, пенсионным возрастом на кухнях. Протестуют в коментах. А сходить и выразить протест голосованием не пошли. Теперь терпите и только пивом запивайте!
Нужно было проявлять активность и голосовать.
Те кто не пошел, виноваты в том что не сделали свой выбор и власть сделала его за вас.
Его заслуги в этом нет! Многие голосовали так как не знали кто остальные! Понятно, тут на многих повлияла и принадлежность Томенко к ЕР . А по сути, нормальных кандидатов то и не было! Новый будет придерживаться той же политики, что и предыдущий! Никаких координальных изменений не будет! Хотя, кому было тепло, тому и будет тепло... тот и проголосовал соответсвенно!
Лишь треть населения пришли на выборы. Остальные возмущаются ростом цен, налогов, ЖКХ, пенсионным возрастом на кухнях. Протестуют в коментах. А сходить и выразить протест голосованием не пошли. Теперь терпите и только пивом запивайте!
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А смысл? ты думаешь если бы выбрали кого нибудь другого из списка "клоунов" что то поменялось бы? Муниципальный фильтр для того и создан что бы не пускать реального конкурента действующей власти.
Если бы 16000, 4%,пришли и проголосовали, то был бы второй тур. Спасибо всем кто не голосовал.
ЕР благодарит за поддержку
яшенька и прочие сказочки про Виктора Петровича тут не пишите. Можт и в багажнике подвозом занимались?
Самое обидное в этой ситуации, что даже если признавать выборы не состоявшими то все равно единорос Томенко будет сидеть у власти как врио
Liudmila Tsarev
Так вам всем и надо я за него голосовала орала моя соседка! Так получи же". Идиотка "
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Комент с митинга в Питере
Результаты подтасованы - факт.
Иных результатов быть не могло - факт.
Быдло будет умирать как быдло, даже если ему нечего жрать будет - факт.