Россиянам рассказали, чем заканчивается приход популистов к власти

Накануне выборов 9 сентября в России аналитики экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) проанализировали судьбу лидеров и политическую сил, сделавших ставку на популизм. Некоторые выводы они привели в докладе "Современный технологический популизм. Игра в классики", пишет "URA.RU".

Эксперты проанализировали случаи прихода популистов в органы управления разного уровня в нескольких государствах, в том числе США, Бразилии, Франции, Испании, Италии. Практически в каждом случае выяснилось, что "особенности современного популизма, делающие его привлекательным для избирателей, порождают негативные побочные эффекты". Едва придя к власти, большинство таких политиков подвергаются еще большей критике "разгневанных избирателей", чем предшественники. Например, рейтинг действующего президента Франции Эммануэля Макрона за полгода после выборов снизился на 24%, а против лидера США Дональда Трампа сейчас выступает 60% избирателей.

"Остаться в живых к концу срока уже будет успехом", — цитируют докладчики мэра Рима Вирджинии Радж через полтора года после избрания.

"Популисты переходят для избирателя в "политический класс" и становятся источником разочарований", — констатируют в ЭИСИ. Голосование за такого кандидата в докладе названо "инфантильным" и "порожденным надеждами на быстрые изменения".

Падение же его рейтинга, по мнению экспертов, связано с неготовностью электората принимать те изменения, которые на старте избирательной компании он воспринимал как необходимые и насущные.

В докладе особо отмечен такой фактор, как дилетантизм в политике. Изначально избиратели воспринимают его как ценность и знак непринадлежности к "политическому классу". На практике все выливается в банальную некомпетентность, чреватую тяжелыми последствиями. Более того, как отмечается, едва придя к власти, популисты начинают сами демонстрировать коррумпированность, закрытость от общества и авторитаризм, в которых обвиняли ранее истеблишмент.