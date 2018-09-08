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Киркоров и Басков выпустили совместный клип "Ибица"

, ИА "Амител"
В клипе снялись звезды российского шоу-бизнеса

Фото: кадр из видео

Российские исполнители Филипп Киркоров и Николай Басков выпустили совместный клип на песню "Ибица". На данный момент видео занимает первое место в тренде в российском сегменте YouTube.

Авторы видео с самого начала предупреждают, что ролик предназначен для совершеннолетних, так как в нем содержатся сцены насилия и нецензурные выражения. Сюжет основан на соперничестве двух артистов.

Киркоров и Басков дерутся, жгут друг друга заживо и унижают. В конце концов в ситуацию вмешивается пожилая артистка из массовки. Когда певцы оказываются в бассейне, она сбрасывает в воду подключенную к электросети лампу. 

В клипе снялись звезды шоу-бизнеса: певцы Сергей Шнуров и Валерий Леонтьев, исполнительница Анита Цой, резидент Comedy Club Гарик Харламов, телеведущий Андрей Малахов.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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