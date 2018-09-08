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Ученые объяснили появление "человеческого лица" на Луне

, ИА "Амител"
Местоположение "лунных вихрей" связано с определенной магнитной аномалией

Фото: mag.org.ua

Планетологи из Ратгерского университета (США) объяснили причину возникновения светлых узоров на поверхности Луны, сообщает РИА Новости портал Science Alert.

Ученым было известно, что местоположение "лунных вихрей" связано с определенной магнитной аномалией, хотя не каждая область сильного магнитного поля порождала появление узоров вокруг себя. При этом сама Луна не генерирует глобальное магнитное поле. Из-за этого происхождение подобных структур на поверхности спутника оставалось загадкой.

В частности, популярна была иллюзия о "человеке на Луне" — конфигурации, при которой завихрения складываются в узор, напоминающий человеческое лицо.

С помощью компьютерного моделирования исследователи выяснили, что витки должны возникать вблизи или непосредственно над источником магнитного поля, располагающегося под поверхностью спутника. Сами источники залегают неглубоко и представляют собой вертикальные "лавовые трубки", которые возникают при неравномерном остывании стекающей с вулканы лавы.

Отмечается, что эти базальтовые структуры образовались на Луне от трех до четырех миллиардов лет назад. По мнению планетологов, "трубки лавы" идеально объясняют причину появления узоров. При нагревании до 600 градусов Цельсия и охлаждении лунные породы в отсутствие кислорода приобретают магнитные свойства, поскольку высокая температура провоцирует разрушение минералов и высвобождение железа.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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