МВД Абхазии раскрыло детали ДТП, в котором погиб премьер республики

В ДТП с правительственным кортежем, в котором погиб премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия, пострадали еще два человека, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на республиканское МВД.

"Сообщение об аварии поступило примерно в 23.10 8 сентября. Предположительно, автомобиль, в котором ехал премьер-министр, ушел в кювет. В больницу было доставлено три человека. Премьер-министр скончался", — рассказали в пресс-службе ведомства.

По данным агентства Sputnik Абхазия, в аварии пострадали водитель и охранник премьер-министра Абхазии. Они не получили серьезных травм и уже выписаны из больницы.

Очевидцем аварии стал президент Абхазии Рауль Хаджимба, который вместе с делегацией, в которую входил и премьер, возвращался из Сирии. Он выразил соболезнования семье погибшего и сообщил, что прощание с политиком, скорее всего, состоится 10 сентября.

Сейчас на месте происшествия работают соответствующие службы, детали происшествия уточняются. Как пишут "Известия", автомобиль ВАЗ-21099 под управлением Хаджарата Тарсмана, жителя села Звандрипш, 1996 года рождения, врезался в машину Гагулии.

Помощник генпрокурора республики Даур Амичба сообщил, что виновник ДТП находился под воздействием наркотиков.

О том, что премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия погиб в ДТП в районе поста Мюссера ночью 8 сентября, ранее сообщила пресс-секретарь кабмина республики Диана Зантария.