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Жители Алтайского края выбирают губернатора: трансляция

, ИА "Амител"
Голосование началось 9 сентября в 08:00 и продлится до 20:00

Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Выборы губернатора начались в Алтайском крае в 08:00 9 сентября. На пост главы региона претендуют четыре человека. Это бизнесмен Андрей Крылов ("Партия Роста"), депутат краевого парламента Людмила Суслова ("Справедливая Россия"), депутат краевого парламента Владимир Семёнов (ЛДПР), врио главы региона Виктор Томенко ("Единая Россия").

Портал Amic.ru будет внимательно следить за тем, как проходят выборы, и по этому случаю наша редакция ведет телеграм-трансляцию.

Лента


  • "Я Маша, 6 лет. Голосовать это важно" — внучки председателя Алтайского краевого заксобрания Александра Романенко уже в этом возрасте знают, что голосовать на выборах, это очень ответственно и нужно
    Елена



  • Елена

  • Явка на выборах губернатора Алтайского края на 10:00 составила 5,97%. Свои голоса на избирательных участках оставили за первые два часа 109 245 избирателей, сообщает из краевого избиркома корреспондент портала Amic.ru/
    Александр

  • Явка 81%: именно так закончилось досрочное голосование на досрочных выборах губернатора. Но право на это имели только жители отдаленных и труднодоступных сел. Из 68 жителей Тигирека, Генералки и Кедровки проголосовало 55 человек. Отсюда и явка в 81%.
    Александра

  • Всего в выборах участвует 1200 кандидатов (помните, что выбираем не только губернатора, но и 422 депутата и 46 сельских глав). Больше всех кандидатов выдвинула Единая Россия (476 кандидатских голов). Следом ЛДПР и ее 356 кандидатов. А вот КПРФ набрала всего 65 претендентов. Справедливая Россия выдвинула 98 человек. Яблоко - 3, и по одному от Коммунистов России и Возрождения России. 210 человек идут в качестве самовыдвижения
    Александра

  • Глава избиркома Ирина Акимова: в день выборов открылись все 1797 избирательных участков. Плюс 19 временных участков (в больницах, СИЗО, санаториях). Выборы проходят в штатном режиме.
    Александра


  • Председатель АКЗС Александр Романенко приехал на избирательный участок
    Таня

  • Кандидат в губернаторы Алтайского края Владимир Семенов уже сходил на избирательный участок
    Александр



  • Александр

  • На участке 226 выборы губернатора - это праздник
    Александр



  • Александр

  • Выборы любого уровня для нашей редакции всегда связаны сМашей Распутиной. Всегда в день голосования с соседнего избирательного участка доносится ее песня "Живи, страна!"
    Александр



  • Александр

  • Кроме губернатора в Алтайском крае 9 сентября выбирают 422 муниципальных депутата и 46 сельских глав
    Александра



  • Александра

  • В краевом избиркоме тоже смотрят онлайн-трансляцию выборов губернатора
    Александра



  • Александра

  • Искусству всегда есть место. Даже на выборах.
    Александр



  • Александр



  • Александр

  • А вот так выглядит выездное голосование в Барнауле
    Александр



  • Александр

  • В Кемеровской области в 8.00 начали работу 1 672 избирательных участка. Сегодня кузбассовцы выбирают губернатора и депутатов областного Совета народных депутатов, в ряде территорий также проходят выборы в городские и районные Советы, а жители Новокузнецка выбирают главу города.
    Оксана Бассауэр

  • Сегодня идут выборы и в соседней Новосибирской области. Как информирует избирком региона, в 8.00 часов в Новосибирской области открылось 2 002 избирательных участка, в т.ч. 16 участков, которые образованы в местах временного пребывания избирателей. Всего на территории региона на избирательных участках сегодня работают почти 16 тысяч членов избирательных комиссий.
    Оксана Бассауэр

  • Напомним, что в Сибири сегодня губернаторские выборы проходят также в Красноярском крае, Республике Хакасия, а также в Кемеровской, Новосибирской и Омской областях. Масштабненько, однако
    Александр

  • Выборы и пища - это классика
    Александр



  • Александр



  • Александр



  • Александр

  • Вот такой политический натюрморт
    Александр



  • Александр

  • Перед голосованием барнаульцы изучают информацию о кандидатах в губернаторы
    Александр



  • Александр


  • На избирательном участке 226 горожанам бесплатно раздают саженцы сосны
    Таня

  • А вот так выглядит специальный мерч на выборах 9 сентября для тех, кто голосует впервые в своей жизни. Стильно-модно-молодежно.
    Александр



  • Александр

  • А вот так выглядит ящик для бюллетеней по голосованию за муниципальные детские сады в Барнауле, которые получат от 200 до 500 тысяч рублей из бюджета на совершенствование современной образовательной среды.
    Александр



  • Александр


  • Глава города проголосовал на выборах губернатора, также Сергей Дугин отдал голос за детский сад
    Таня


  • Сергей Дугин пришел на 18-ый избирательный участок
    Таня



  • Оксана Бассауэр

  • В кабинках для голосования вам напомнят, как правильно заполнить бюллетень
    Оксана Бассауэр

  • А вот на одном из избирательных участков в Барнауле есть такие цветочки. Атмосфера праздника, друзья.
    Александр



  • Александр

  • И кстати! 9 сентября краевая столица отмечает свое 288-летие. Главные праздничные мероприятия намечены на вечер. Об этом портал Amic.ru тоже будет рассказывать. Там будет много интересного.
    Александр

  • Напомним, что эти губернаторские выборы являются досрочными. Если бы они состоялись в плановом режиме, то губернатора в Алтайском крае выбирали бы в 2019 году.
    Александр

  • А вот так выглядят подступы к одному из избирательных участков, который находится рядом с нашей редакцией. Сейчас здесь, кстати играет задорная песня про наш любимый Алтай.
    Александр



  • Александр

  • Кстати, кто не знает. Губернатора у нас выбирают на пять лет.
    Александр

  • Время ранее, но на избирательных участках уже чувствуется оживление. Например, под окнами нашей редакции уже играет музыка. Дело в том, что рядом (в корпусе педагогического университета) как раз находится пункт для голосования. Здесь дежурит полиция, а из динамиков доносятся бодрящие композиции.
    Александр

  • Всего своим правом проголосовать на губернаторских выборах в Алтайском крае имеют 1 млн 846 тысяч избирателей. Общее количество участков, где граждане могут отдать свой голос, составляет 1797.
    Александр

 

Читайте также в сюжете: Выборы губернатора Алтайского края - 2018
Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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