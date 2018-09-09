Выборы губернатора начались в Алтайском крае в 08:00 9 сентября. На пост главы региона претендуют четыре человека. Это бизнесмен Андрей Крылов ("Партия Роста"), депутат краевого парламента Людмила Суслова ("Справедливая Россия"), депутат краевого парламента Владимир Семёнов (ЛДПР), врио главы региона Виктор Томенко ("Единая Россия").

Портал Amic.ru будет внимательно следить за тем, как проходят выборы, и по этому случаю наша редакция ведет телеграм-трансляцию.