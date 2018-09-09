Председатель отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион в эфире телеканала "Россия 24" заявил, что РПЦ не признает отделение (автокефалию) Украинской церкви‍ и готова разорвать отношения с Константинополем, если это все же произойдет, сообщает RT.

Митрополит подчеркнул, что Константинопольский патриархат "наглым и циничным образом" вмешался в дела другой поместной православной церкви, что в конечном итоге грозит расколом всего мирового православия.

"Каноническая церковь эту автокефалию не примет. Мы в Русской церкви эту автокефалию не признаем. Нам не останется ничего, кроме как разорвать общение с Константинополем", — заявил Иларион.

Сейчас на Украине действует каноническая Украинская православная церковь (УПЦ), которая входит в состав Московского патриархата, а также "Киевский патриархат" (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ), которые не признаны мировым православием. Президент Украины Петр Порошенко намерен добиться официального статуса этих структур и создать поместную автокефальной церковь, которая будет обладать независимостью от РПЦ.