Диетологи говорят, что завтрак — это самый важный прием пищи. Именно он заряжает организм человека энергией. И особенно завтрак важен детям-школьникам, которым весь день придется выносить серьезную умственную и физическую нагрузку. А на это уходит много энергии. К сожалению, занятые взрослые порой отказываются от завтрака, рассчитывая, что дети поедят в школе, а сами они "сбегают на обед", и тем самым наносят серьезный вред своему организму. Между тем есть способ приготовить для себя и родных полезный и вкусный завтрак, тратить время на который совсем не придется. Подробнее — в нашей инфографике.

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