На первых видеокадрах, сделанных Sputnik в Гудаутском районе Абхазии на месте ДТП, в котором погиб премьер республики Геннадий Гагулия, видны повреждения, нанесенные при аварии служебному автомобилю.

В ДТП с участием правительственного кортежа пострадали еще два человека, ранее сообщили в пресс-службе МВД Абхазии. Они не получили серьезных травм и уже выписаны из больницы.

Правительственный кортеж, в котором ехал Геннадий Гагулия, попал в аварию примерно в 23:00 в субботу, 8 сентября.

Очевидцем аварии стал президент Абхазии Рауль Хаджимба, который вместе с делегацией, в которую входил и премьер, возвращался из Сирии.

Автомобиль ВАЗ-21099 под управлением Хаджарата Тарсмана, жителя села Звандрипш, 1996 года рождения, врезался в машину Гагулии. Помощник генпрокурора республики Даур Амичба сообщил, что виновник ДТП находился под воздействием наркотиков.