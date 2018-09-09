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Долг каждого: Дугин пришел на выборы и поздравил барнаульцев с Днем города

, ИА "Амител"
Глава краевой столицы заявил, что на выборах 9 сентября важен голос каждого избирателя

Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Глава Барнаула Сергей Дугин утром 9 сентября пришел на выборы губернатора, заявил о важности этого голосования и поздравил жителей краевой столицы с 288-летием города.

"Хочу сказать, что сегодня у нас важный, значимый день. Это праздничный день. Сегодня мы выбираем главу нашего региона. Наверное, это голосование — гражданский долг каждого жителя Барнаула. Мы выбираем будущее своего региона, и поэтому важен каждый голос. Я призываю каждого прийти и проголосовать", — сказал глава краевой столицы.

Также Сергей Дугин напомнил, что сегодня, помимо выборов главы региона, горожане голосуют за 15 детских садов, которые получат бюджетные средства на обустройство.

"Мы определились, что их будет по три в каждом районе. Для обустройства учреждений мы выделяем из городского бюджета 5 миллионов рублей", — отметил глава Барнаула.

Также он акцентировал внимание на том, что 9 сентября Барнаул отмечает свое 288-летие.

"Помимо этого, мы празднуем сегодня 288 лет со дня образования города Барнаула. Я поздравляю всех горожан с этим замечательным праздником. Приглашаю всех прийти на площадки празднования", — добавил Сергей Иванович.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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