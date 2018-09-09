Киев намерен нанести удар по Донбассу и за пять дней дойти до России

Заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин в беседе с RT заявил, что власти Украины готовят наступательную операцию на Донбасс.

Басурин отметил, что "кулак" уже сформирован — это 12 тысяч солдат. В это число входят бригады морской пехоты, десантников, части горно-штурмовой бригады и мотопехотной бригады и артиллерия.

Он также рассказал, что всего Киев готовится нанести три удара. Два на юге — в районе Широкино и Коминтерново и один отвлекающий неподалеку от Тельманово.

Итогом операции, длительность которой должна составить пять дней, должен стать выход на границу с Россией.

"Мы готовы к встрече врага как в воздухе, так и на море. Мы защитим своих граждан. Наши подразделения абсолютно готовы. Враг не пройдет", — заявил Басурин.