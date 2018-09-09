Воскресный выходной 9 сентября для многих людей стал рабочим. Во-первых, из-за выборов губернатора, во-вторых, из-за Дня города. Портал Amic.ru предложил всем кандидатам в этот день хоть ненадолго встретиться: узнать, чем они занимаются, сфотографировать их. Каждый проводит этот день по-своему.

Из четырех кандидатов от встречи отказался только Андрей Крылов. Бизнесмен, кандидат от "Партии Роста" в ответ на предложение Amic.ru заявил следующее:

"Лишний пиар после боя мне точно не нужен. Фотографии на память с моими бойцами, участниками этой "битвы" у меня уже есть, других не нужно".

Однако в пятницу вечером, за день до выборов корреспондент портала Amic.ru встретился с ним на концерте в его поддержку. Тогда Крылов вкратце рассказал, чем планируется заниматься в день выборов.

"В день выборов я буду молиться и медитировать. Самое главное в этой кампании — я заразил людей, показал пример, что не надо бояться власти", — сказал он в свойственной ему эпатажной манере.

Фото: Александра Черданцева

Кандидат от "Единой России", врио главы региона Виктор Томенко 9 сентября посетил один из избирательных участков в центре города. Сам он не голосовал, потому что прописан в Москве. Томенко вместе со спикером краевого парламента Александром Романенко и главой Барнаула посмотрели, как работает этот участок.

Ближе к обеду он встретился с членами штаба, многие из которых — молодежь. Они занимаются мониторингом явки, отвечают на телефонные звонки избирателей. Заверили, что работа кипит, оптимизм переполняет, трудиться готовы до победного.

Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Томенко поблагодарил молодых членов штаба за работу. Ему в ответ сообщили, что готовят сюрприз, но преподнесут позже.

Встретился он и с программной комиссией, куда входят депутаты, руководители предприятий и учреждений. Они коротко обсудили сегодняшний день, явку, важность проведения года добровольцев и работы по удержанию молодежи в регионе.

"Будем стремиться, чтобы прошли настоящие выборы с большим количеством избирателей, которые смогут свои голоса передать руководству региону. Чтобы оно на них опиралось и решало важнейшие задачи и сегодняшней жизни, и завтрашнего дня. Это очень важный процесс государственного управления, по настоящему народный", — сказал Виктор Томенко.

Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Он добавил, что настроение у людей на участках приподнятое, погода помогает: не жарко и не холодно.

"Да, на участках города хорошая атмосфера. Праздничная такая. Люди идут голосовать семьями, берут детей — сразу учат их, что надо иметь гражданскую позицию", — сказала член программной комиссии штаба, председатель Барнаульской городской Думы Галина Буевич.

Остаток дня Виктор Томенко, как сообщили порталу Amic.ru в пресс-службе правительства, проведет в своём кабинете. Заниматься он будет не столько и не только отслеживанием ситуации на выборах, сколько текущими губернаторскими делами. В полночь он, наряду с другими врио сибирских регионов, где проходят выборы, примет участие в теле-мосте.

Людмила Суслова ("Справедливая Россия") встретилась с нами в районе обеда. Она только что закончила принимать участие в небольшой акции, никак не связанной с выборами.

"Сегодня я и руководитель регионального отделения партии, депутат Госдумы Александр Терентьев поздравили молодых барнаульских дизайнеров с их профессиональным праздником. Приняли участие в росписи стены у моста, ведущего в нагорный парк (проспект Социалистический, 8, — прим.ред.). Замечательное мероприятия, девочки нам преподали мастер-класс. Впервые за все выборы наш день начался так креативно.Обычно мы его проводим в поисках нарушений, спасания результатов", — рассказала она Amic.ru.

Фото: пресс-служба партии "Справедливая Россия"

Её сегодняшний день начался около 9 утра, сразу же поехала проголосовала. Не слишком рано, но в партии ожидают бессонную ночь, так что сегодняшний день закончится только завтра к утру, добавила она.

"Сейчас проедемся по участкам каждого района города, где есть вопросы от наших членов комиссий, а также где комиссии сформированы по семейно-клановому принципу, где руководящие должности в комиссии у членов одной семьи. Вечером я приеду в избирательную комиссию, откуда всю ночь буду следить за итогами", — сказала Суслова.

Она отметила особенность этого дня голосования: обычно в штаб партии в течение дня поступает много сообщений о нарушений, сегодня же пока все спокойно, есть некоторая нервозность по явке, по ее невысокому показателю.

Фото: пресс-служба партии "Справедливая Россия"

Кандидат Владимир Семёнов (ЛДПР) проголосовал утром, но больше в этой день выборными делами он заниматься на планирует, по участкам ездить не будет.

"Сегодня наконец-то мой первый выходной, я провожу его с семьей. Всю предвыборную кампанию каждый день был максимально насыщен, выходные проводил в поездках по региону и встречах с избирателями", — сообщил он порталу Amiс.ru.

Фото предоставлено Владимиром Семёновым

Штаб ЛДПР работает активно, принимает информацию о нарушениях. Доверенные лица кандидата ездят по участкам. По словам главы штаба Евгении Боровиковой, у партии пока нет нареканий к проведению выборов, но контролировать ход голосования они будут весь день.