Прокуратура США признала ошибку в деле "российской шпионки" Бутиной

Прокуроры, ведущие дело обвиняемой в шпионаже против США россиянки Марии Бутиной, ошиблись в анализе ее переписки, что ставит под вопрос всю линию обвинения в ее адрес, сообщает Nation News.

Как отмечается, Бутину обвиняли в романтических отношениях с чиновниками в обмен на выгодную России "позицию в организации с особыми интересами". Такой вывод следствие сделало, исследуя текстовые сообщения, которыми обменивались Бутина и политтехнолог Республиканской партии Пол Эриксон.

Теперь адвокат Бутиной Роберт Дрисколл потребовал публичного признания неправоты прокуратуры, как это уже было сделано с оглашенными ранее ложными сведениями.

Бутину подозревают в шпионаже и сговоре для "работы агентом иностранного государства" без регистрации, что грозит ей пятью годами тюрьмы. На данный момент россиянка находится в тюрьме. Как сообщалось ранее, у нее проблемы с питанием, ее не выводят на прогулки, а также не дают спать по ночам. В частности, в ночное время "для контроля" в ее камере каждые 15 минут включают освещение.