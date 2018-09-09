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Уголовное дело возбудил Следственный комитет в связи с исчезновением пожилых супругов Геннадия и Альбины Молодых.

Как ранее сообщал портал Amic.ru, местонахождение пары неизвестно с августа. По информации краевого управления Следственного комитета, супруги уехали с территории принадлежащего им дачного участка в СНТ "Домостроитель" Первомайского района в неизвестном направлении на своем автомобиле ВАЗ – 21074 белого цвета.

Не исключено, что мужчина и женщина могли выехать за грибами в окрестности правого берега реки Обь и протоки Повалихинская в районе села Кислуха Первомайского района.

Приметы мужчины: рост 170 сантиметров, худощавого телосложения, волосы седые короткие, глаза светлые.

Приметы женщины: рост 156 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темные с проседью, стрижка короткая, глаза карие.

Граждан, которым что-либо известно об обстоятельствах исчезновения супругов, просят сообщить по телефонам: 8 (3852) 29-80-02, 29-80-39, 8 (38532) 42-2-19, либо по телефону 02 (для абонентов сотовой связи 102).