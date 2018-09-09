Семья на Алтае пришла на выборы с караваем и в кокошниках

Чего только не сделаешь, чтобы привлечь внимание, а если это еще и в день выборов да поможет победить в конкурсе, то полет фантазии безграничен.

В Рубцовске семья Бутаковых пришла на выборы в русских народных костюмах и с караваем. Свое фото Надежда Бутакова разместила в социальной сети Instagram. Вполне симпатично.

Напомним, сегодня избирателей призывают поучаствовать в конкурсе #Мойголос22", который пройдет на всей территории Алтайского края. Участие в нем могут принять абсолютно все жители региона старше 18 лет. Главное — прийти на избирательный участок и сделать интересное фото.