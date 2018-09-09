Жители Украины рассказали о симпатиях к Путину

Каждый шестой украинец симпатизирует президенту России Владимиру Путину — об этом свидетельствуют данные соцопросов, которые в эфире "Обозреватель ТВ" приводит руководитель социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович, сообщает "Лента.Ру".

Антипович отметил, что эти 16% жителей Украины не смогут поставить своего президента, но могут привести в парламент свою партию.

"В основном это, конечно, подконтрольная часть Донбасса, восточная и южная Украина. Эти люди положительно относятся к Путину, к России, они выступают за восстановление связей", — сказал социолог.

Он считает, что в Верховной Раде появится пророссийски ориентированная политическая сила. При этом эксперт добавил, что у кандидата с пророссийскими взглядами нет шанса выиграть президентские выборы в нынешней Украине.

"А значит, все кандидаты, которые будут претендовать на победу, все они будут проевропейскими", — заключил Антипович.