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Очередную поддельную купюру номиналом 5000 рублей выявили в Барнауле — фальшивку обнаружили уже в банке.

"Накануне в торговом магазине города Бийска неизвестным лицом была сбыта денежная купюра достоинством 5000 рублей. После передачи ее в кредитно-финансовое учреждение города Барнаула был осуществлен пересчет денежных средств и выявлен поддельный денежный билет номиналом 5000 рублей серии ВС 7689373", - отмечают в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Отметим, что за последнее время это далеко не первая поддельная банкнота номиналом 5000 рублей.

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Полицейские призывают граждан обращать внимание на купюры, вызывающие сомнения.