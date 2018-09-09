В Сети появилось видео, на кадрах которого запечатлено столкновение плавучего крана с опорой Крымского моста.

Инцидент произошел утром 8 сентября на 154-м километре трассы А-290 (участок между островом Тузла и фарватером).

В акватории Керченского пролива находившийся на стоянке плавкран сорвало с якоря, в результате чего он столкнулся с опорой Крымского моста.

Отмечается, что повреждена была лишь одна мачта освещения, также были погнуты несколько метров барьерного ограждения моста. Каких-либо других видимых повреждений на данный момент не зафиксировано.

Движение на участке было ограничено. Специалистами была проведена диагностика состояния мостового сооружения.