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Волонтеры новосибирского приюта "Дари добро" увезли из Алтайского края восемь кошек, живших у пожилой женщины, которая смогла уберечь животных от местных живодеров, но не могла их содержать и лечить, сообщает "Сиб.фм".

Одна из спасенных кошек — Чернышка — уже готова попасть в новый дом. Ей поставили первую прививку. "Она ищет дом! Привезем тем, кто сможет обеспечить малышке комфорт и безопасность. Наличие собственного жилья и сеток на окнах обязательно!" — сообщили волонтеры группы.

В сентябре жительница Ярового рассказала волонтерам, как над бездомными кошками издеваются подростки: стреляют в них дробью, заживо сдирают шкуру, выкалывают глаза и вытворяют прочие невообразимые зверства. Животными заинтересовались новосибирские волонтеры. "Родители потакают поведению детей, а полиция лишь разводит руками: нет состава преступления", — пишет издание.

Изначально волонтеры приезжали за одним котенком, но решили забрать восемь.