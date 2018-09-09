"Выборы – это важно": Александр Романенко пришел голосовать с внучками

Председатель АКЗС Александр Романенко пришел на избирательный участок вместе с внучками. Шестилетняя Маша, смущаясь перед телекамерами, сказала, что пришла на выборы и что они очень важны.

Сам председатель АКЗС подчеркнул, что 9 сентября в Алтайском крае день исторический, так как сегодня жители региона выбирают не просто губернатора, но и вектор развития края на ближайшие пять лет.

Также он сообщил, что ситуация с выборами в крае спокойная. Пока никаких нарушений не зарегистрировано: "Эксцессов не зарегистрировано. Явка на выборы по краю говорит о том, что люди активно идут голосовать. Более точные результаты будем подводить в течение дня. Но будем надеяться, что жители края проявят свою гражданскую позицию и докажут, что выборы, какого бы уровня они ни были — муниципальные сельские, районные, городские, губернатора — важны для каждой конкретной территории нашего края", — сказал Романенко.