Егор Крид отменил свой концерт из-за угроз дагестанцев

Концерт российского исполнителя Егора Крида в Дагестане решено отменить из-за угроз местных жителей в адрес артиста, сообщается в Instagram лейбла Black Star.

"Ввиду неспокойной обстановки на местах, мы не хотим рисковать безопасностью людей, желающих попасть на концерт. Очень сожалеем о сложившейся ситуации и надеемся, что уже в скором времени артисты лейбла все-таки смогут выступить для наших людей в Дагестане", — говорится в сообщении.

Был отменен также концерт другого исполнителя лейбла Doni, который планировалось провести 8 сентября в Каспийске.

В начале сентября Егору Криду пригрозили расправой, в том случае, если он не отменит концерт в Махачкале. На это отреагировали в МВД Дагестана. Правоохранители уточнили, что лица, призывающие отменить концерты, уже установлены. В их отношении в полиции проводят проверку.