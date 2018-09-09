Путин принял приглашение посетить Вьетнам с официальным визитом

Президент России Владимир Путин принял приглашение вьетнамской стороны посетить республику с официальным визитом. Это следует из совместного лидера РФ и генсека Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонга, пишет "Парламентская газета".

Документ опубликован на сайте Кремля. Соответствующее заявление было принято по итогам официального визита Нгуен Фу Чонга в Россию.

"Нгуен Фу Чонг выразил признательность за теплый прием, оказанный вьетнамской делегации в России, и пригласил президента Российской Федерации посетить Социалистическую Республику Вьетнам с официальным визитом", — говорится в документе.

Согласно заявлению, Владимир Путин принял это приглашение. Отмечается, что переговоры российского президента и Нгуен Фу Чонга прошли в традиционной атмосфере дружбы и взаимопонимания. Визит генсека ЦК КПВ в РФ "придаст новый импульс развитию российско-вьетнамского всеобъемлющего стратегического партнёрства", говорится в документе.

Также в совместном заявлении Путина и Нгуен Фу Чонга сообщается, что РФ и Вьетнам подтвердили намерение сотрудничать в строительстве в республике Центра ядерной науки и технологии. Если Ханой вернется к планам создания национальной атомной энергии, Москва будет рассматриваться в качестве приоритетного партнера в этой области, подчеркивается в документе.

В последний раз Владимир Путин посещал Вьетнам в 2017 году для участия в саммите АТЭС.