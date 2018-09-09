Праздничное настроение увидел на избирательных участках в Барнауле врио губернатора Алтайского края Виктор Томенко. При этом он отметил, что организация избирательных участков на вторых этажах зданий удобна не для всех граждан, и в будущем порекомендовал предусмотреть, как сделать процесс голосования более комфортным для избирателей:

Томенко также отметил, что видно неравнодушное отношение к тому, как все организовано. "Но главное — люди понимают, что сегодня — день, когда человек впрямую вовлечен в то, как управляется наша страна, наш край или район", — отметил врио губернатора.

"Источником власти является народ, поэтому люди должны иметь возможность осуществить свое волеизъявление. И это сегодня происходит. Поэтому, кто считает это действительно работающим, действующим механизмом, тот приходит, отдает свой голос и высказывает что-то власти нынешней и власти будущей. И тот, кто потом осуществляет властные полномочия, должен понимать, что он действует от имени избирателей и по их поручению. А избиратели — это те, кто пришел и отдал голос".

Сам Виктор Томенко 9 сентября в Алтайском крае голосовать не будет: "Пока еще не имею права", — пояснил он. Однако контролировать ситуацию по организации выборного процесса обязан как глава исполнительной власти региона.