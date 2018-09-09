Кандидат в губернаторы Алтайского края Владимир Семенов проголосовал 9 сентября на избирательном участке в школе №48.

Говоря о важности в этот день прийти на пункт для голосования и сделать свой выбор, он подчеркнул: "Безусловно, долг каждого, кандидат он или не кандидат, прийти проголосовать, если ему небезразлична судьба Алтайского края".

"Я сам родился в Алтайском крае, живу и работаю здесь. Мои дети живут в Алтайском крае, я надеюсь, что и мои внуки тоже будут жить в Алтайском крае, поэтому для меня очень важно, как будет развиваться наш регион", — подчеркнул Семенов.

Напомним, за пост губернатора в ходе этих выборов борются бизнесмен Андрей Крылов ("Партия Роста"), депутат краевого парламента Людмила Суслова ("Справедливая Россия"), депутат краевого парламента Владимир Семёнов (ЛДПР), врио главы региона Виктор Томенко ("Единая Россия").