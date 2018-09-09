Подробности наезда на пешеходов в Москве сообщили в МВД РФ

В пресс-службе московского управления МВД России рассказали подробности ДТП в Москве, в результате которого пострадали несколько человек, сообщает "РИА Новости".

Предполагаемым виновником произошедшего является гражданин Киргизии. "По предварительным данным, произошёл конфликт в кафе на бытовой почве между гражданами Киргизии, в ходе которого один из участников данного инцидента сел за руль автомобиля и совершил наезд на своих обидчиков", — сообщили в ведомстве.

В СМИ сообщалось, что в происшествии пострадали по меньшей мере 10 человек, несколько из них в тяжелом состоянии.

В настоящее время водитель автомобиля задержан. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что автомобиль Volkswagen Polo совершил наезд на группу пешеходов на Новочеркасском бульваре в Москве.