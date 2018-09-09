Выборы губернатора в Кузбассе посетили около 28 % избирателей

В воскресенье, 9 сентября, жители Кузбасса выбирают губернатора Кемеровской области, главу Новокузнецка и депутатов областного Совета народных депутатов.

Как сообщают местные "Аргументы и факты", по данным ЦИК Кемеровской области, к 12 часам дня местного времени на выборах губернатора явка составила 27,78 %, главы Новокузнецка — 14,33 %; депутатов Облсовета — 27,90 %.

На пост губернатора Кемеровской области претендуют шесть кандидатов. За пост главы Новокузнецка получили право побороться также шесть кандидатов.

Кандидатами в депутаты Облсовета зарегистрированы 299 человек.

Всего в Кузбассе числится 2 миллиона 21 тысяч 359 избирателей.