9 сентября в единый День голосования на своих избирательных участках голосовали политики и общественники Алтайского края.

"Сегодня у меня и моей семьи очень хорошее настроение. Мы пришли внести свой вклад в развитие региона. Я говорил, говорю и буду говорить: на выборы ходить нужно. Чтобы потом не пенять на тех, кто, якобы, выбрал не того кандидата. Мы сделали свой выбор, потому что понимаем важность этого события. Глава региона — тот человек, который будет развивать регион в ближайшие пять лет. Конечно же, поздравляю жителей Барнаула с Днём города!", — поделился с нашим корреспондентом Вячеслав Перерядов, глава фракции "Единая Россия" в Барнаульской городской Думе.

На избирательном участке отметился член комитета по аграрной политике и природопользованию АКЗС депутат и генеральный директор компании ООО "АгроХимСервис" Анатолий Вытоптов...

...депутат АКЗС, член комитета по бюджету и налогам, генеральным директором ООО "Сибирская Медиа Группа" Андрей Абрамов...

...Алексей Кривенко — член комитета по аграрной политике и природопользованию АКЗС, предприниматель...

...депутат АКЗС (заместитель председателя комитета по бюджету и налогам), генеральный директор АО "СК Алтайкрайэнерго" и АО "Алтайкрайэнерго" Сергей Приб пришел на избирательный участок с сыном...

... а депутат АКЗС, член комитета по правовой политике, руководитель общественно-патриотического движения "Узнай Алтай" Евгения Боровикова с дочкой...

Так же голосовали председатель комитета по социальной политике АКЗС и заслуженный мастер спорта Татьяна Ильюченко...

... и заместитель председателя комитета по аграрной политике и природопользованию АКЗС, генеральный директор ООО "Бочкаревский пивоваренный завод" Вадим Смагин...

Алексей Найден, депутат фракции "Единая Россия" АКЗС (избран по одномандатному избирательному округу №5 — Каменский, Крутихинский районы) "зачекинился" на избирательном участке и поучаствовал в конкурсе #МойГолос22

Селфи со своего избирательного участка выставил и Иван Панов — врио главы крайсовпрофа. И подписал: "Проголосовал за губернатора"