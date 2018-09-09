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Доследственную проверку начали в Барнауле после того, как 7 сентября двухлетний мальчик самостоятельно покинул территорию детского сада №260.

Напомним, что ребенок после ухода из дошкольного учреждения, был найден в одном из магазинов, находившихся неподалеку от детсада.

"По предварительным данным, ребенок находился на прогулке вместе с остальными детьми и, когда воспитатель отвлеклась, ушел за пределы детского сада. В результате самостоятельных поисков воспитатели обнаружили мальчика в одном из близлежащих магазинов", — отмечают в СКР.

В рамках доследственной проверки правоохранители выяснят причины, по которым ненадлежащим образом организована охрана территории детского сада. Кроме того следователи намерены установить, имели ли место в действиях персонала детсада признаки оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья малолетних.