СМИ раскрыли содержание телеграммы Путина Ким Чен Ыну

Президент России Владимир Путин поздравил главу Корейской народно-демократической республики Ким Чен Ына с 70-й годовщиной создания КНДР и выразил уверенность, что страны продолжат развивать двустороннее сотрудничество, передает ТАСС.

В телеграмме Путин отметил дружественный характер отношений между Россией и Северной Кореей. Он подчеркнул, что Москва и Пхеньян обеспечивают конструктивное сотрудничество, что отвечает интересам обоих народов.

Путин подчеркнул, что двусторонний диалог между государствами укрепляет безопасность "на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии в целом".

8 сентября Ким Чен Ын подтвердил готовность приехать в Россию с официальным визитом. Об этом сообщила спикер верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко, которая представляет Россию на праздновании 70-летия основания КНДР.