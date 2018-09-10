86 фальшивых купюр выявили в Алтайском крае с начала 2018 года. Об этом ИА "Амител" сообщили в отделении по Алтайскому краю Сибирского главного управления Центрального банка РФ.

По данным регулятора, среди подделок в нашем регионе лидируют банкноты номиналом 5000 рублей. Таких фальшивок выявлено 77% от общего числа подделок. На втором месте по распространенности — "тысячные купюры". Таких фальшивок обнаружено 14 штук. Еще 7% подделок приходятся на другие номиналы банкнот.

Жителей Алтайского края призывают проявить бдительность и внимательнее относиться к купюрам. Напомним, последние два случая выявления фальшивых купюр произошли несколько дней назад. Подделками рассчитались в магазинах.