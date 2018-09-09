Для празднования Дня города московская мэрия заключила контракты на общую сумму в 457,2 миллиона рублей, сообщает РБК со ссылкой на данные Единой информационной системы в сфере закупок.

По сравнению с прошлыми мероприятиями, прошедшими за четыре года, траты стали самыми скромными, отмечает издание. Так, больше всего — 742 миллиона рублей — столичные власти закладывали на 870-летие города в 2017 году.

На организацию концертных программ и народных гуляний из бюджета города и районов выделили 237,8 миллиона рублей, праздничное оформление обошлось в 67,2 миллиона рублей, еще 60 миллионов выделено на другие элементы оформления, затраты на фейерверки составляют 33,5 миллиона рублей. На разгон облаков выделено 100 миллионов рублей.

Празднование Дня города проходит 8 и 9 сентября.

Всего в Москве запланировано 160 концертов и праздничных программ, 90 выставок, лекций и творческих встреч, 100 мастер-классов и 20 благотворительных акций.