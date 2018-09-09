Трутнев рассказал о китайских инвестициях в проекты на Дальнем Востоке

Полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев заявил, что объем китайских инвестиций в проекты на Дальнем Востоке составляет 7% от общего объема инвестиций в регион, передает ТАСС.

"Сегодня Китай — основной внешний партнер России... Мы сотрудничаем практически по большинству направлений. Это и инфраструктура, и сельское хозяйство, и переработка природных ресурсов", — подчеркнул Трутнев.

Среди перспективных проектов с китайским участием Трутнев назвал проект строительства целлюлозно-бумажного комбината в Хабаровске.