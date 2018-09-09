Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru, Екатерина Савина, Татьяна Гладкова

Директор барнаульского зоопарка Сергей Писарев пришел на губернаторские выборы с тигрятами и вызвал на избирательном участке большой ажиотаж.

"Полосатое" голосование состоялось в школе №131 на улице Балтийской. По словам Сергея Писарева, эти тигрята вскоре покинут краевую столицу. Двое уедут в Семипалатинск, а один — в Улан-Удэ.

Также директор барнаульского зоопарка добавил, что сегодня каждый желающий на указанном избирательном участке имел возможность сфотографироваться с тигрятами. Это, по мнению Писарева, способствует повышению явки.