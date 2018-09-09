9 сентября проходят выборы и в республике Алтай — сразу в 83 муниципальных образованиях. В девяти районах соседнего региона выбирают депутатов райсоветов (170 мандатов). Также проходят выборы 55 глав сельских поселений и депутатов 70 сельсоветов.

Жители республики голосуют активно. По данным на 12-00 явка на муниципальных выборах в Республике Алтай составила 24,12%, сообщили в республиканском избиркоме.

В Алтайском крае на 12-00 проголосовали 16,8% избирателей.

Активнее всего в республике голосуют в Кош-Агачском районе. Здесь на 12:00 явка составила 34,5% избирателей. Высокую активность проявили избиратели в Усть-Канском (32,2%) и Онгудайском (31,2%) районах.