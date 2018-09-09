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Жителей Алтайского края предупреждают о дождях и сильном ветре, которые ожидаются в регионе в понедельник, 10 сентября.

"Согласно прогнозу синоптиков завтра в отдельных районах Алтайского края ожидаются дожди, днём возможны грозы, ветер с порывами до 20 метров в секунду", — говорится в сообщении экстренного ведомства.

Дневные температуры в крае составят +15...+20 градусов.

Жителей и гостей региона призывают не забывать о мерах личной предосторожности в условиях непогоды.

Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Алтайскому краю — 8 (3852) 65-82-19. Телефон пожарно-спасательной службы — 101.