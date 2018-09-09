Фото: vk.com/la_altay
Поиски 64-летнего Александра Коновалова ведут в Барнауле волонтеры — местонахождение мужчины не известно с 7 сентября.
Ориентировка на пропавшего пенсионера опубликована в сообществе отряда "Лиза Алерт".
Особые приметы пропавшего: носит бороду.
Приметы: рост 170 сантиметров, худощавого телосложения, волосы седые короткие, глаза карие.
Одежда: черная куртка, темные штаны, черные сланцы, серая кепка.
С собой имел две трости, черную сумку через плечо.
Также в ориентировке сказано, что мужчина дезориентирован.
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