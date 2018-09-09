Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон распорядился оставить на территории Германии более 200 британских военнослужащих и 400 членов их семей для "сдерживания России", сообщает RT со ссылкой на The Sunday Times.

По данным издания, решение сохранить в Германии британский военный контингент Уильямсон обосновал имеющейся угрозой для Европы со стороны России. Кроме того, как отметил министр, данный шаг должен продемонстрировать готовность Великобритании защищать Европу и после выхода из ЕС.

Отмечается, что службу в ФРГ, в частности, продолжит инженерный полк.

Ранее глава британского флота адмирал Филип Джонс заявил, что Военно-морские силы Великобритании усилят присутствие в северной части Атлантического океана для противостояния "растущей угрозе" со стороны России. По словам адмирала, в Северной Атлантике планируется создание совместной зоны операций НАТО.