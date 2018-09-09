Явка на выборах губернатора Алтайского края к 15:00 составила 26,98%

Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Явка избирателей на выборах губернатора Алтайского края к 15:00 составила 26,98%, сообщили порталу Amic.ru в региональном избиркоме.

В абсолютном выражении это 494 222 человека. Таким образом, за семь часов голосования в регионе свой выбор сделали чуть более четверти всех избирателей.

Напомним, на пост главы региона претендуют четыре человека. Это бизнесмен Андрей Крылов ("Партия Роста"), депутат краевого парламента Людмила Суслова ("Справедливая Россия"), депутат краевого парламента Владимир Семёнов (ЛДПР), врио главы региона Виктор Томенко ("Единая Россия").