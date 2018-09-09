Дмитрий Артюхов избран губернатором ЯНАО

Дмитрий Артюхов избран губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа большинством голосов депутатов окружного заксобрания, сообщает РИА Новости.

"Было изготовлено 18 бюллетеней. За Артюхова Дмитрия Андреевича — 14 голосов", — сказал председатель счетной комиссии Игорь Герелишин.

Ранее президент России Владимир Путин внес на рассмотрение регионального заксобрания три кандидатуры на пост главы ЯНАО: врио губернатора региона Дмитрия Артюхова, зампредседателя комитета заксобрания ЯНАО по социальной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Александра Голубенко и директора ГКУ "Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа" Виталия Лагутина.