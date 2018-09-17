Здоровье – хрупкое и незаменимое, а потому важно следить за ним и вовремя проходить профилактические обследования. Для женщин этот вопрос актуален вдвойне. В том числе им регулярно, не менее раза в год, необходимо проверять состояние молочных желез. Сегодня поговорим о том, что такое фиброаденома молочной железы, что это за болезнь, кто ей подвержен и как ее лечить.

Что это такое

Фиброаденома молочной железы относится к доброкачественным новообразованиям. Это вариант узловой мастопатии, возникающей, как правило, на фоне эндокринных расстройств. Является довольно распространенной формой доброкачественной опухоли, которая имеет четкие границы и обычно небольшой диаметр. Растет такая опухоль медленно, и, в отличие от рака, в данном случае нет распада и распространения метастаз по организму. Обычно появляется в одной груди, множественные фиброаденомы встречаются редко.

Кто в группе риска

Фиброаденома может выявляться у девушек-подростков, беременных, кормящих женщин, а также дам в период менопаузы. Прежде всего, в группе риска находятся девушки и молодые женщины. В любом случае проблема чаще всего обусловлена гормональными нарушениями, связанными с возрастной перестройкой организма, беременностью и т.д.

Причины появления

Причины появления фиброаденомы молочной железы точно неизвестны. Принято считать, что заболевание появляется вследствие гормональных расстройств. Кроме того, спровоцировать развитие опухоли могут травмы груди, ее ушибы, чрезмерный загар или посещение солярия, преждевременное прерывание беременности, перенесенный мастит, а также ошибки при грудном вскармливании и его завершении. Негативное воздействие на организм женщины оказывают стрессовые ситуации, а также чрезмерные физические нагрузки, недостаток сна и отдыха – все это провоцирует изменения в железе. Также среди факторов, при которых имеется вероятность образования опухолей, — избыточный вес, проблемы в работе эндокринных желез, гинекологические болезни.

Как обнаружить болезнь

Часто патология никак себя не проявляет и в основном безболезненна. Обнаружить фиброаденому можно при прощупывании: как правило, в верхней части груди обнаруживается небольшой плотный шарик, перекатывающийся в ткани железы. При этом кожа над уплотнением не изменяется.

К кому обращаться

Чтобы обнаружить, правильно диагностировать, а также провести лечение, необходимо обратиться к гинекологу, маммологу, хирургу или онкологу.

Как лечить

После диагностики, постановки диагноза, а также определения концентрации гормонов в крови врач назначит грамотное лечение. Назначение препаратов, лечение без операции или хирургическое вмешательство – это решение принимает только специалист после тщательного обследования пациентки.

Лечение препаратами. Суть заключается в стабилизации гормонального фона, когда назначаются специальные препараты, нормализующие уровень гормонов в крови. Также, если необходимо, специалисты советуют привести в порядок свой вес, изменить режим питания и образ жизни.

Операция. Если же размеры опухоли довольно большие и есть риск образования рака, необходимы более радикальные методы — удаление образования. Хирургическое вмешательство позволяет удалить опухоль и часть тканей молочной железы. До сегодняшнего дня это являлось единственным способом избавиться от образования.

Лечение лазером (метод лазериндуцированной гипертермии). Это альтернативный вариант хирургического вмешательства, имеющий ряд существенных преимуществ — отсутствие операционного стресса, наркоза, хирургических осложнений, разрезов и деформации молочных желез. Проводится под местным обезболиванием.

Где помогут

Медицинский центр "Парк здоровья" в Барнауле предлагает лечение фиброаденомы лазером на современном оборудовании, которое проводят высококвалифицированные опытные специалисты.

"На сегодняшний день это один из самых современных органосохраняющих методов лечения фиброаденомы молочной железы, — рассказали в "Парке здоровья". — Эта методика считается одной из инноваций. Лазерная абляция, несмотря на свою новизну, активно завоевывает симпатии врачей и пациенток, получая все более широкое распространение. А все потому, что методика считается действительно невероятно эффективной".

Лечение фиброаденомы в медцентре "Парк здоровья" без боли, шрамов и наркоза. Здоровые ткани во время проведения процедуры не задеваются, а сама она занимает не более часа. Госпитализация не нужна, и чаще всего пациентки уже через час могут покинуть клинику. Все, что остается в дальнейшем – вести здоровый образ жизни и проходить регулярные обследования. Ведь именно профилактика и раннее выявление заболеваний – залог успешного лечения болезни и вашего здоровья.

Медицинский центр "Парк здоровья":

г. Барнаул, пр. Ленина, д. 21-а, 3 этаж

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