Главой Дагестана избран Владимир Васильев

69-летний Владимир Васильев избран на пост главы Дагестана путем тайного голосования депутатами Народного собрания республики, передает ТАСС.

"Общее число депутатов — 90, бюллетени получили 86. Отданные голоса: за Васильева — 77 голосов", — озвучил итоги голосования глава счетной комиссии Фикрет Раджабов.

"Мои товарищи, коллеги в ходе встреч, в своих выступлениях определили проблемные вопросы. Убежден, что сможем, помогая друг другу, решать задачи. Постараюсь оправдать ваше высокое доверие, улучшить жизнь жителей республики", — сказал Васильев, выступая перед депутатами после избрания.

Согласно региональному законодательству, главу Дагестана выбирают депутаты республиканского парламента из числа кандидатур, внесенных президентом России.

17 августа 2018 года Владимир Путин внес на рассмотрение Народного собрания Дагестана кандидатуры Васильева, а также заместителей председателя Народного собрания Дагестана Камила Давдиева и Махмуда Махмудова. За Давдиева проголосовали пять депутатов, за Махмудова — четыре парламентария.

Ранее по такой же системе Дмитрий Артюхов избран губернатором ЯНАО.