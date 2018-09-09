Явка на выборы губернатора Новосибирской области снизилась по сравнению с выборами 2014 года — 18% против 20% к 15:00 по местному времени, сообщает "Континент Сибирь".

По данным избирательной комиссии Новосибирской области, промежуточная явка на выборы губернатора региона на 15:00 составляет 18,77%. Наибольшая явка замечена в Здвинском районе — 44%, а худшим стал Октябрьский район Новосибирска — 11,38%.

На выборах губернатора Новосибирской области 2014 года к 15:00 явка составляла на 2% больше — 20,6%. Тогда самые высокие показатели явки также демонстрировал Здвинский район, а самой низкой явкой отличился Заельцовский район Новосибирска.

На губернаторских выборах 2003 года явка к 15 часам составляла 39%.

Всего на избирательные участки должны прийти 2,12 млн жителей. В Новосибирской области работают 2002 избирательные комиссии. Они начали работу в 8:00 и закончат в 20:00.